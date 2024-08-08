Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд вышла в финал Олимпиады

Сборная США по баскетболу победила Сербию и вышла в финал Олимпиады

Мужская сборная США по баскетболу вышла в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале, который прошел в четверг, 8 августа, американцы победили сборную Сербии. Встреча завершилась со счетом 95:91. Перед решающей четвертью сборная США проигрывала с разницей в 13 очков. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий американцев Стефен Карри, который набрал 34 очка.

Американцы вышли в финал в пятый раз подряд. Все четыре предыдущих матча за золото сборная США выиграла.

В финале ОИ-2022 сборная США 10 августа встретится с Францией. Сербия в тот же день сыграет за третье место с Германией.