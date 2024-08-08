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Суперкубок Франции 2024|Финал
23:50, 8 августа 2024Спорт

Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд вышла в финал Олимпиады

Сборная США по баскетболу победила Сербию и вышла в финал Олимпиады

Фото: Rob Schumacher / Reuters

Мужская сборная США по баскетболу вышла в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале, который прошел в четверг, 8 августа, американцы победили сборную Сербии. Встреча завершилась со счетом 95:91. Перед решающей четвертью сборная США проигрывала с разницей в 13 очков. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий американцев Стефен Карри, который набрал 34 очка.

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17 апреля 2024

Американцы вышли в финал в пятый раз подряд. Все четыре предыдущих матча за золото сборная США выиграла.

В финале ОИ-2022 сборная США 10 августа встретится с Францией. Сербия в тот же день сыграет за третье место с Германией.

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      Алексей Гусев
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