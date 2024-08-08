Система ПВО сработала над Курской областью

Врио главы Курской области Смирнов: система ПВО сбила ракету в небе над регионом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Курской областью и сбила выпущенную Украиной ракету. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Смирнов поблагодарил российские Вооруженные силы за работу.

В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер».

По словам врио главы региона Алексея Смирнова, ВСУ больше не продвигаются в регионе, наоборот — перешли к отступлению. Однако, как сообщал командир «Ахмата» Апти Алаудинов, несколько населенных пунктов Курской области находятся под контролем Украины.