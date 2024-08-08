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12:39, 8 августа 2024Россия

Стало известно о ранениях большинства пострадавших при обстрелах жителей Курской области

В Курской области сообщили, что у большинства пострадавших осколочные ранения

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У большинства пострадавших мирных жителей обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области диагностировали осколочные ранения. Об этом стало известно после заявления врио заместителя губернатора российского региона Андрея Белостоцкого в эфире Первого канала.

«[У пострадавших] осколочные [ранения]», — сообщил Белостоцкий. По его словам, пострадавших доставили в больницы.

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Точное число раненых Белостоцкий не назвал, однако заверил, что в первые сутки «все здравоохранение Курской области эффективно справилось с поставленными задачами и спасло всех раненых».

По последним данным, которые предоставил Минздрав, в медицинских учреждениях России лечение проходят 34 пострадавших при обстрелах ВСУ в Судже.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. Украинские формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Бои продолжаются третьи сутки. В Минобороны заявили о пресечении продвижения и попытки прорыва украинских формирований вглубь российских территорий.

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      Елена Торубарова
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