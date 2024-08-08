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16:49, 8 августа 2024Экономика

Упали продажи одного вида автомобилей

«Автостат»: продажи грузовых автомобилей снизились на пять процентов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В России за семь месяцев 2024 года снизились продажи грузовых автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то падение оценивается в пять процентов. Всего за семь месяцев 2024 года в РФ продали почти 72 тысячи таких транспортных средств.

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В целом за указанный период было куплено 996,2 тысячи автомашин. Это почти на 60 процентов больше, чем год назад. Новых легковушек купили 855,6 тысячи штук — на 72 процента больше, чем за январь-июль 2023 года.

Есть данные, что по итогам июля 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 42,4 процента. Их купили 136,2 тысячи раз.

Кроме того, в среднем новые автомобили подешевели на 1 процент, до 3,57 миллиона рублей.

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