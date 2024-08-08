В ООН не смогли найти виновного в атаке на Курскую область

Офис генсека ООН ищет данные о том, кто стоит за атакой на Курскую область

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша заявили, что ведомство ищет новые данные, чтобы установить виновного в нападении на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотели бы получить больше информации о том, кто именно стоит за этим насилием», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Офис Гутерриша также выразил «настоящую обеспокоенность» в связи с атакой на российский регион и призвал обе стороны «действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения».

6 августа на Курскую область напал крупный украинский отряд на 11 танках.