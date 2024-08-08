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21:00, 8 августа 2024Мир

В ООН не смогли найти виновного в атаке на Курскую область

Офис генсека ООН ищет данные о том, кто стоит за атакой на Курскую область

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша заявили, что ведомство ищет новые данные, чтобы установить виновного в нападении на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотели бы получить больше информации о том, кто именно стоит за этим насилием», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Офис Гутерриша также выразил «настоящую обеспокоенность» в связи с атакой на российский регион и призвал обе стороны «действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения».

6 августа на Курскую область напал крупный украинский отряд на 11 танках.

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      Елизавета Мытарева
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