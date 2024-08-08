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19:17, 8 августа 2024Ценности

Возлюбленная Тимати опубликовала фото в нижнем белье

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в нижнем белье

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото избранница музыканта примерила два кружевных комплекта черного и белого цветов. Они состояли из бюстгальтеров с косточками, а первый также оказался дополнен обнажающими ягодицы стрингами.

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      Карина Черных
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