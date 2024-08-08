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20:30, 8 августа 2024Забота о себе

Врач указал на опасное последствие частого употребления алкоголя

Хирург Карасев: чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать рак

Фото: Giovanna Gomes / Unsplash

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к развитию серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе рака, предупредил хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев. Об этом опасном последствии злоупотребления спиртными напитками врач рассказал в своем Telegram-канале.

Карасев сослался на исследование Международного агентства по изучению рака (МИАР), согласно результатам которого алкоголь являются канцерогенным для человека. «В крови этиловый спирт трансформируется в повреждающий гены ацетальдегид. Агрессивный метаболит помогает выживать другим канцерогенам, не забывая усилить их предшественников», — объяснил Карасев.

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Врач указал, что вследствие этого в организме запускается механизм повреждения клеточной ДНК, на фоне которого раковые клетки могут начать активно размножаться. Частое, неумеренное и многолетнее употребление спиртного способно спровоцировать развитие большинства злокачественных процессов желудочно-кишечного тракта, начиная с карциномы губы, ротовой полости и до рака прямой кишки, перечислил врач.

Чтобы сохранить здоровье и во много раз уменьшить риск развития рака ЖКТ, Карасев призвал существенно ограничить объем употребляемого алкоголя.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин подсчитал количество потерянных из-за алкоголизма лет жизни. По его словам, биологически пациент с алкогольной зависимостью теряет в среднем от 6 до 15 лет жизни — точный срок зависит от общего состояния здоровья человека и потребляемого им количества спиртных напитков.

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      Вера Владзиевская
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