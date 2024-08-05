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19:30, 5 августа 2024Забота о себе

Нарколог подсчитал количество потерянных из-за алкоголизма лет жизни

Нарколог Масякин: человек с алкоголизмом сокращает свою жизнь на 15 лет

Фото: freepik / Freepik

Люди с алкоголизмом из-за своей зависимости сокращают себе жизнь на внушительный срок, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. Количество потерянных алкоголиками лет он подсчитал в беседе с РИА Новости.

Нарколог уверен, что биологически пациент с алкогольной зависимостью теряет в среднем от 6 до 15 лет жизни — точный срок зависит от общего состояния здоровья человека и потребляемого им количества спиртных напитков.

По словам Масякина, также важно учитывать и социальные последствия употребления алкоголя — когда человек теряет работу либо не может ее найти и из-за этого еще больше употребляет. «Далее жена или муж уходят, дети перестают общаться — это второй круг проблем. То есть он теряет годы продуктивного социального функционирования», — заключил специалист.

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Ранее Масякин назвал шесть главных критериев алкогольной зависимости. Прежде всего, по его словам, у алкоголиков наблюдается психологическое стремление к употреблению спиртного.

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      Александра Лисица
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