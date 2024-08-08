Жена Милоша Биковича показала фигуру после родов

Сербская модель и юристка Ивана Малич поделилась снимком в бикини. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Жена актера Милоша Биковича показала фигуру через восемь месяцев после родов. Знаменитость позировала в полосатом купальнике на балконе, накинув на плечи парео. В руках она держала стакан с водой, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и кольцо с бриллиантом.
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