Жена Милоша Биковича показала фигуру после родов

Жена актера Милоша Биковича Ивана Малич показала фигуру после родов

Сербская модель и юристка Ивана Малич поделилась снимком в бикини. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Жена актера Милоша Биковича показала фигуру через восемь месяцев после родов. Знаменитость позировала в полосатом купальнике на балконе, накинув на плечи парео. В руках она держала стакан с водой, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и кольцо с бриллиантом.

Ранее Бикович высказался о потере роли в третьем сезоне «Белого лотоса». До этого планировалось, что он сыграет в сериале роль русского тренера по йоге.

