Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:47, 8 августа 2024Ценности

Жена Милоша Биковича показала фигуру после родов

Жена актера Милоша Биковича Ивана Малич показала фигуру после родов

Фото: @bikovic

Сербская модель и юристка Ивана Малич поделилась снимком в бикини. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Жена актера Милоша Биковича показала фигуру через восемь месяцев после родов. Знаменитость позировала в полосатом купальнике на балконе, накинув на плечи парео. В руках она держала стакан с водой, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и кольцо с бриллиантом.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Ранее Бикович высказался о потере роли в третьем сезоне «Белого лотоса». До этого планировалось, что он сыграет в сериале роль русского тренера по йоге.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель операции ВСУ в Курской области

      В США назвали вылазку ВСУ в Курскую область террором

      Захарова потребовала от международных организаций осудить покушение на Поддубного

      Российский губернатор лично отправился уговаривать жителей покинуть приграничное село

      Попавший под обстрел ВСУ мирный россиянин скончался

      В Tesla рассказали о случаях возгорания электрокаров

      Путешественники испугались ездить в охваченную протестами туристофобов страну Европы

      На Украине ограничат электроснабжение промышленности и бизнеса

      Жители курского приграничья рассказали о бегстве из-под обстрелов

      Дачникам назвали способ платить меньше налогов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше