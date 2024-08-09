Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:10, 9 августа 2024Силовые структуры

Адвокат экс-замглавы Генштаба заявил о частичном признании вины его подзащитным

Адвокат: экс-замглавы Генштаба ВС РФ Шамарин частично признал вину во взятках
Вадим Шамарин

Вадим Шамарин. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Вадим Шамарин, проходящий по делу о получении взяток на 36 миллионов рублей, частично признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Игоря Дюкина.

По словам Дюкина, его подзащитный признает вину в получении 19 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант также не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, за которую ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Шамарин был задержан 22 мая. По версии следствия, он получил взятку от руководства одной из российских фирм, а взамен пообещал им покровительство и увеличение объема поставляемой для нужд Минобороны России в рамках госконтрактов продукции.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр атакованной ВСУ Суджи заявил о начале эвакуации. В городе продолжаются обстрелы, почти пропала мобильная связь

      Россиянке отказали в получении «гробовых» выплат бойца СВО из-за его последнего диагноза

      Двое фигурантов дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной

      Киргизия призвала страны Центральной Азии поддержать ее кандидатуру в члены Совбеза ООН

      44-летняя Жизель Бюндхен в мини-юбке снялась в рекламе

      Смертельное ДТП парализовало движение на МКАД

      Стало известно о поражении личного состава ВСУ в Полтаве

      Москвичам назвали срок прихода первых заморозков

      Минобороны России заявило об ударах по резервам ВСУ в Сумской области

      На российском курорте разобрали мусорный полигон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше