Адвокат экс-замглавы Генштаба заявил о частичном признании вины его подзащитным

Адвокат: экс-замглавы Генштаба ВС РФ Шамарин частично признал вину во взятках

Заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Вадим Шамарин, проходящий по делу о получении взяток на 36 миллионов рублей, частично признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Игоря Дюкина.

По словам Дюкина, его подзащитный признает вину в получении 19 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант также не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, за которую ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Шамарин был задержан 22 мая. По версии следствия, он получил взятку от руководства одной из российских фирм, а взамен пообещал им покровительство и увеличение объема поставляемой для нужд Минобороны России в рамках госконтрактов продукции.

