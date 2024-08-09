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16:21, 9 августа 2024Забота о себе

Актриса «Звездных войн» рассказала о жизни с аутоиммунным заболеванием

У актрисы «Звездных войн» Дейзи Ридли диагностировали болезнь Грейвса
Дэйзи Ридли

Дэйзи Ридли. Фото: Mike Blake / Reuters

32-летняя британская актриса Дейзи Ридли призналась, что ей диагностировали болезнь Грейвса. Ее слова о жизни с аутоиммунным заболеванием приводит издание Women`s Health.

Звезда фильмов «Звездные войны: пробуждение силы» и «Дочь болотного царя» рассказала, что заметила первые признаки недуга в 2023 году после съемок в психологическом триллере «Сорока». Но тогда она списала усталость, тремор рук и учащенное сердцебиение на напряженный график работы. «Я подумала, что сыграла очень стрессовую роль и поэтому чувствую себя плохо. Но врач, к которому я обратилась, посоветовал мне пройти обследование у эндокринолога», — вспомнила артистка.

После того, как Ридли диагностировали болезнь Грейвса, она стала принимать медикаментозную терапию, посещать инфракрасные сауны, сеансы иглоукалывания и криотерапии.

Кроме болезни Грейвса Ридли страдает эндометриозом и синдромом поликистозных яичников, которые ей диагностировали в юности.

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      Алиса Дмитриева
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