Актриса «Звездных войн» рассказала о жизни с аутоиммунным заболеванием

У актрисы «Звездных войн» Дейзи Ридли диагностировали болезнь Грейвса

32-летняя британская актриса Дейзи Ридли призналась, что ей диагностировали болезнь Грейвса. Ее слова о жизни с аутоиммунным заболеванием приводит издание Women`s Health.

Звезда фильмов «Звездные войны: пробуждение силы» и «Дочь болотного царя» рассказала, что заметила первые признаки недуга в 2023 году после съемок в психологическом триллере «Сорока». Но тогда она списала усталость, тремор рук и учащенное сердцебиение на напряженный график работы. «Я подумала, что сыграла очень стрессовую роль и поэтому чувствую себя плохо. Но врач, к которому я обратилась, посоветовал мне пройти обследование у эндокринолога», — вспомнила артистка.

После того, как Ридли диагностировали болезнь Грейвса, она стала принимать медикаментозную терапию, посещать инфракрасные сауны, сеансы иглоукалывания и криотерапии.

Кроме болезни Грейвса Ридли страдает эндометриозом и синдромом поликистозных яичников, которые ей диагностировали в юности.

Ранее звезда «Игры престолов» Софи Тернер рассказала о борьбе с депрессией. Она призналась, что стабилизировать психическое состояние ей помогло материнство.