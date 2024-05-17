Звезда «Игры престолов» рассказала о борьбе с депрессией

Актриса Софи Тернер призналась, что справилась с депрессией, став матерью

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что материнство помогло ей в борьбе с депрессией. Об этом актриса рассказала в подкасте The Run-Through with Vogue, пишет издание People.

Тернер призналась, что долгое время не обращалась за помощью для лечения депрессии. В период обострения ментальных проблем актриса, по ее словам, чувствовала себя настолько плохо, что совсем перестала есть. Однако всерьез занялась своим психическим здоровьем, когда решила стать матерью, и в итоге справилась с депрессией.

«Мое тело родило самых замечательных детей, любовь всей моей жизни. Став матерью, я захотела сохранить себя, чтобы оставаться с ними как можно дольше. Дочери просто дали мне совершенно новую жизнь, благодаря им я осознала важность сохранения здоровья и необходимость относиться к себе с уважением», — призналась Тернер.

Также актриса добавила, что сейчас, если чувствует тревогу и подавленность, сразу звонит друзьям. С людьми, которым она доверяет, она может разговаривать по 20 минут. Также Тернер отметила, что справиться с приступами тревожности ей помогает «коробочное» дыхание (вдох, задержка дыхания, выдох и еще одна задержка дыхания на четыре счета каждый — прим. «Ленты.ру»).

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