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09:47, 9 августа 2024Ценности

Алена Водонаева показала откровенное декольте на новом фото

Телеведущая Алена Водонаева показала откровенное декольте на новом фото

Фото: @sergeykulikov / @alenavodonaeva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала новое фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость поделилась серией черно-белых снимков, на которых предстала в кружевном бюстгальтере и демонстрирующем декольте оверсайз жакете. При этом телезвезда примерила очки с круглыми линзами и распустила волосы.

«Капитаны не выясняют отношения с матросами», — подписала она пост.

Ранее сообщалось, что Водонаева захотела похудеть ради свидания со звездой Голливуда. Тогда телеведущая заявила, что с апреля переписывается с зарубежной знаменитостью, не став раскрывать его имя.

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      Карина Черных
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