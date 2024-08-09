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09:03, 9 августа 2024Путешествия

Американец узнал национальность россиянки и предложил ей милостыню

Фото: Mike Blake / Reuters

Российская путешественница побывала в США и рассказала, как американец унизил ее в супермаркете. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Незнакомый мужчина подошел к блогерше в продуктовом магазине и спросил, откуда она. Узнав национальность девушки, американец предложил ей 20 долларов. По ее словам, он «чуть ли не извинялся за происходящее в России и то, в каком положении оказались россияне».

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Автор попыталась объяснить мужчине, что не нуждается в милостыне, но он не стал слушать. «Его цель была одна — сбросить с себя груз ответственности и поставить плюсик карме», — заключила россиянка.

Ранее эта же путешественница во время поездки пообщалась с соотечественниками и выяснила, почему они переехали в Штаты. В числе причин релоканты назвали высокие зарплаты.

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      Мария Борисова
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