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12:08, 9 августа 2024Силовые структуры

Блогеру Портнягину продлили домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег

В Москве суд продлил домашний арест Портнягину по делу о неуплате налогов

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В Москве суд продлил домашний арест предпринимателю и популярному российскому блогеру Дмитрию Портнягину. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет дома под арестом до 10 октября. Защита просила освободить блогера под залог или избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Портнягин проходит обвиняемым по статьям 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») и 174 («Легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств») УК РФ.

Портнягина задержали 12 апреля на территории Ростовской области. По версии следствия, с 2018 по 2020 год бизнесмен уклонились от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. У него также образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.

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