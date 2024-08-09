Бурунов спровоцировал слухи о помолвке с возлюбленной

На безымянном пальце возлюбленной актера Бурунова Леви заметили кольцо

На безымянном пальце возлюбленной российского артиста, пародиста и телеведущего Сергея Бурунова 35-летней бизнесвумен Екатерины Леви заметили кольцо. Об этом пишет Super.ru.

Отмечается, что украшения с большим камнем не было на ее пальце еще два месяца назад, что и спровоцировало слухи о помолвке.

Пара посетила свадьбу популярного комика, звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук. По данным издания, Бурунов и Леви не скрывали своих чувств — они вышли на медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони», после чего поцеловались.

Ранее шоумен Денис Сорокин объяснил решение Сергея Бурунова не афишировать отношения.