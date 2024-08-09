arXiv: обнаружены выбросы массы на звезде солнечного типа

Астрономы Лейденского университета в Нидерландах обнаружили корональные выбросы массы на молодой звезде солнечного типа AB Doradus. Результаты исследования, опубликованные на сервере препринтов arXiv, предоставляют больше информации о природе этих эруптивных событий.

Корональные выбросы массы (CME) — это огромные выбросы намагниченной плазмы из звезды. Учитывая, что звезды солнечного типа могут быть значительно более магнитно активными, чем Солнце, ожидается, что они будут демонстрировать более частые и энергичные CME. Однако обнаружение таких выбросов на звездах является сложной задачей.

Ученые провели параметрическое исследование, включающее 21 моделирование событий CME в высоких широтах AB Doradus (AB Dor или HD 36705). AB Dor — быстро вращающаяся молодая звезда солнечной массы, расположенная на расстоянии около 49,5 световых лет от Земли. Звезда является частью четверной системы, имеет сильное магнитное поле, период вращения около 0,51 дня, а ее возраст оценивается в 120 миллионов лет.

Это также вспыхивающая звезда, демонстрирующая периодические увеличения активности и обладающая большим числом пятен, чем у Солнца. Более того, на AB Dor были обнаружены события коронального затемнения, что предполагает наличие корональных выбросов массы. Эти затемнения представляют собой сильные, но временные сокращения излучения в экстремальном ультрафиолетовом и мягком рентгеновском диапазонах.

Результаты показали, что половина смоделированных событий привела к извергающимся CME, а другая половина — к замкнутым CME. Было установлено, что CME, инициированные в регионах c открытым магнитным полем, с большей вероятностью приводили к извержению по сравнению с теми, которые начинались в закрытых областях.

Четыре эруптивных CME из закрытых областей имели высокую свободную магнитную энергию, составляющую не менее 300 дециллионов эрг. В целом, CME в закрытых областях демонстрировали более низкую кинетическую энергию, так как часть энергии расходовалась на преодоление магнитного напряжения и разрыв вышележащего поля.

Авторы статьи заключают, что их исследование улучшает понимание возникновения корональных выбросов массы на таких звездах, как AB Doradus. Они заключают, что даже у звезд с сильными магнитными полями могут происходить эруптивные CME, несмотря на ограничения, накладываемые этими полями.