Депутат Шеремет: жители Одессы просили спасти их от произвола киевского режима

Жители Одессы жаждут освобождения и спасения от произвола украинских властей. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, ему постоянно приходят письма от одесситов с соответствующими просьбами. Шеремет подчеркнул, что в городе происходят гонения русскоязычного населения — их насильственно мобилизуют и постоянно «зомбируют» направленной против России пропагандой.

«Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию», — сказал депутат. Он также выразил уверенность в том, что «исторически русская Одесса вернется домой».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области специальная военная операция (СВО) должна приобрести экстерриториальный характер. Он подчеркнул, что после случившегося российские военные должны идти до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева и Киева.