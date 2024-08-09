Девятилетняя девочка пошла с матерью в ресторан отеля и была избита в туалете

NZ Herald: девятилетнюю девочку избили в туалете отеля в Новой Зеландии

Девятилетняя девочка пошла с матерью в ресторан отеля в Новой Зеландии и была избита в туалете. Подробностями истории поделилось местное издание NZ Herald.

Инцидент произошел в японском ресторане Ten-hana, который находится на первом этаже отеля Crowne Plaza в Окленде. Мать девочки рассказала журналистам, что она отпустила ее в туалет одну, потому что семья уже несколько раз была в этом заведении и сочла обстановку безопасной.

Как пишет источник, девочка вернулась из уборной в синяках и, рыдая, пожаловалась матери, что ее ударили по лицу. Женщина немедленно проследовала в туалет и увидела там двух сестер-подростков. Одна из них, которой на вид было 13-15 лет, призналась, что это она избила ребенка за то, что та якобы вошла в ее кабинку.

Однако потом девочка заверила мать, что ситуация была противоположная: незнакомка ворвалась к ней, заперла дверь, закрыла ей рот и начала бить по голове и лицу и хватать за шею. Когда сестра подростка открыла дверь, девочка в слезах убежала обратно в ресторан. Услышав рассказ дочери, мать вызвала полицейских, которые сфотографировали синяки ребенка и отвезли пару домой.

«Мы надеемся, что подобное никогда не случится с другими детьми в Новой Зеландии», — выразила надежду мать пострадавшей.

В начале августа российский турист избил жену в сочинском отеле «Атлант». Пьяный мужчина набросился на супругу за то, что та якобы недостаточно наслаждалась отпуском.

