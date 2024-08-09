Доходы России от внешней торговли оценили

ФТС: с января по июнь Россия поставила за рубеж товаров на $207,1 млрд

C января по июнь Россия экспортировала товаров на 207,1 миллиарда долларов. Доходы от внешней торговли оценили в Федеральной таможенной службе (ФТС), сообщает РИА Новости.

За полгода поставки за рубеж сократились на 0,4 процента в годовом выражении. Также снизились и объемы импорта — до 130,4 миллиарда долларов (минус 8,1 процента год к году). Всего за шесть месяцев общий объем внешней торговли России составил 337,5 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового баланса оценили в 76,7 миллиарда долларов (плюс 16,2 процента).

Экспорт из России в страны Азии увеличился на 8,5 процента, до 156,2 миллиарда долларов, а импорт различных товаров из региона — снизился на 4,8 процента, до отметки 86,6 миллиарда долларов.

В то же время поставки в европейские страны упали на 33,8 процента, до 31,7 миллиарда долларов. Аналогично снизились и объемы импорта — на 14,1 процента, до 34,9 миллиарда долларов. Поставки в Америку выросли на 14,2 процента, до 6,7 миллиарда долларов, а импорт упал до 6,9 миллиарда долларов (минус 15,8 процента).

По данным Центробанка, в январе-мае положительное сальдо внешней торговли России увеличилось на 18 процентов в годовом выражении, до 56 миллиардов долларов. Тенденцию объяснили сокращением импорта товаров, на который влияют западные санкции, мешающие международным расчетам.

К началу 2024 года главной внешнеторговой валютой России стал рубль — на отечественную валюту пришлось 41,6 процента всех расчетов за экспорт (максимум с августа 2023-го) и рекордные 38,1 процента операций за импорт. За этот период времени доля юаня в экспортной выручке снизилась до 30,2 процента, хотя в январе находилась на уровне в 40,7 процента. Китайскую валюту реже использовали и в расчетах за импорт — 32,3 процента в феврале против 38,5 процента в январе, уточнили в регуляторе.