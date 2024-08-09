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06:40, 9 августа 2024Мир

Экономист оценил перспективу отмены антироссийских санкций после СВО

Экономист Задорнов: Запад не отменит санкции против России после окончания СВО
СюжетСанкции против России:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Страны Запада не станут снимать наложенные на Россию санкции даже после окончания спецоперации (СВО) на Украине. Такое мнение в интервью агентству РИА Новости выразил экономист и бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов.

По его словам, санкции против России останутся в силе и после завершения боевых действий, поскольку они были введены «надолго». РФ является страной-лидером по количеству введенных против нее санкций — 22,2 тысячи.

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«Новые санкции, скорее всего, не появятся, но действующие никто быстро снимать не станет. Каждая отмена санкций будет каким-то политико-экономическим разменом», — сказал эксперт.

Ранее авторы исследования «Сценарии интенсификации развития экономики и энергетики России» пришли к выводу, что состояние российской экономики ставит под сомнение достижимость задачи по установлению многополярного мира. Положение дел усугубляется ввиду беспрецедентных санкций, из-за которых прежняя модель развития российской теплоэнергетики утратила свою жизнеспособность.

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      Артём Верейкин
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