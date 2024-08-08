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16:04, 8 августа 2024Экономика

Оценена роль санкций для одной из отраслей экономики России

ИНЭИ РАН: санкции поставили под сомнение роль ТЭК как локомотива экономики

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россия возглавила движение за возвращение к многополярному миру, но состояние экономики ставит под сомнение выполнение такой задачи. К такому выводу пришли авторы исследования «Сценарии интенсификации развития экономики и энергетики России», подготовленного в Институте энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН).

По их мнению, положение дел усугубляется ввиду беспрецедентных санкций. Из-за них прежняя модель развития российской теплоэнергетики утратила жизнеспособность. Ученые напоминают, что все ведущие мировые производители газовых турбин, работавшие в России, или разорвали совместные бизнес-проекты, или отменили поставки оборудования.

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В прошлом Россия восстановила экономику за счет выручки от экспорта топлива, в основном нефти, нефтепродуктов и газа. В 2003 году тоннаж их вывоза достиг уровня 1990 года и после систематически рос, давая до трети объема ВВП России.

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Затем экспорт начал уменьшаться. По прогнозам, приведенным в исследовании, его объемы сократятся к 2050 году на треть. Цены топлива снизятся на 10-15 процентов и в 2,8 раза – величина экспортной выручки. Таким образом, вклад ТЭК в ВВП России уменьшится в пять раз, и данный комплекс потеряет былую роль «локомотива» экономики.

В конце января этого года глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов допустил, что санкции против российского топливно-энергетического комплекса могут ужесточить. Самыми серьезными вызовами, по его мнению, будут нерыночная конкуренция, технические, финансовые и логистические ограничения, а также ужесточение санкций на поставки оборудования, которое еще не производят в России.

Кроме того, в IV квартале 2023 года перестали расти поставки российского угля за рубеж. В октябре экспорт уменьшился почти на пять процентов в годовом выражении, до 16,8 миллиона тонн.

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      Кирилл Луцюк
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