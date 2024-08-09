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02:34, 9 августа 2024Экономика

Эксперт заявил о снижении веры Запада в восстановление экономики Украины

InfoBRICS: Запад перестал верить в скорое восстановление экономики Украины

Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны Запада перестали верить в скорое восстановление экономики Украины — на это указывает понижение кредитного рейтинга Киева со стороны агентств S&P Global и Fitch. Об этом в статье для InfoBRICS заявил каирский экономист Ахмед Адель.

По его словам, понижение рейтинга Украины до «выборочного дефолта» говорит о снижении веры в восстановление порушенной боевыми действиями украинской экономики. Он подчеркнул, что из 32 миллионов украинцев около 9 миллионов живут в бедности, однако Киев продолжает проводить «мазохистскую» политику, разрушая свою экономику и отказываясь от мирных переговоров с Россией.

«Несмотря на отчаянную ситуацию, ничто не говорит о том, что киевский режим всерьез пытается начать с Россией переговоры о мире», — отметил Адель.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти Украины на данный момент не видят смысла в прямых переговорах с Россией. По его словам, власти не готовы к компромиссам по территориальной целостности и суверенитету и не хотят новых минских договоренностей.

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      Артём Верейкин
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