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11:17, 9 августа 2024Экономика

Эксперты оценили ситуацию с нехваткой юаней в России

Аналитик Васильев: курс юаня к рублю стабилен и на бирже, и на внебиржевом рынке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По состоянию на 8 августа суммарный объем торгов юанем на Мосбирже в режиме «завтра» достиг почти 85 миллиардов рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Это совпадает со средним значением торгов с начала месяца. Отмечается также, что, хотя накануне объем торгов снижался до 50 миллиардов рублей, в предыдущие два дня он превышал 100 миллиардов рублей. Данные за первые числа августа на 16 процентов превзошли статистику за первые дни июля.

В свою очередь, аналитик Михаил Васильев обратил внимание, что у России с Китаем в торговле сохраняется профицит. Поэтому юани продолжают поступать, а курс этой валюты к рублю остается стабильным и на бирже, и на внебиржевом рынке.

Что касается данных о нехватке юаней в России, зампред правления СДМ-банка Эдуард Лушин предположил, что дефицит образовался у какого-то крупного участника рынка.

Ранее появились данные о дефиците китайской валюты в России. На фоне повышающегося спроса стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи выросла больше чем вдвое — до 20,19 процента годовых. Главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков предположил, что дефицит ликвидности объясняется неравным распределением китайской валюты между организациями в условиях санкционного давления.

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