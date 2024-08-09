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18:53, 9 августа 2024Бывший СССР

Энергодар остался частично обесточен после обстрела ВСУ

РИА Новости: Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Город Энергодар Запорожской области оказался частично обесточен из-за артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«Идет артобстрел Энергодара. Город частично без электричества», — заявила агентству директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ситуация на станции, как заявила директор, нормальная.

В начале июля ВСУ наносили удар по подстанции «Луч» в Энергодаре. Тогда, по словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимира Рогова, подстанцию атаковали при помощи артиллерии.

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