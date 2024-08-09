ФБР сообщило о трудностях в установлении мотивов стрелявшего в Трампа

ABC: ФБР не может установить мотивы стрелявшего в Трампа на митинге

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, что пока не установило мотивы стрелявшего в него на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC.

Бывший американский лидер встретился с агентами ФБР 1 августа, чтобы дать показания в качестве потерпевшего по делу о покушении. ФБР уведомило бывшего главу Белого дома, что перед покушением стрелявший Томас Мэттью Крукс искал в сети снимки различных американских политиков. Однако ведомство так и не установило мотив, который побудил нападавшего выбрать своей целью именно Трампа.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.

Ранее стало известно, что покушавшегося на Трампа можно было заметить на крыше, с которой он ранил политика. Снайпер Секретной службы при этом ликвидировал злоумышленника лишь после того, как тот сделал восемь выстрелов.