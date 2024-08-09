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18:39, 9 августа 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ обвинил США в неудачах на фронте

Генерал ВСУ Романенко: уровень поддержки США не дает Украине шансов

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и генерал-лейтенант Игорь Романенко обвинил США в неудачах украинской армии на фронте из-за недостаточной военной помощи. Об этом он рассказал в интервью Politeka Online.

По его словам, действия Вашингтона направлены, в первую очередь, на сдерживание эскалации конфликта, а не на победу Киева: «Помощь оказывается Украине на уровне того, чтобы она не могла победить, в то время как Россия не могла проиграть».

Он добавил, что ВСУ не имеют шансов на победу с нынешним уровнем западной поддержки.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что власти Украины хотят заключить мирное соглашение, поскольку не верят в победу украинской армии. Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке основы для окончания конфликта в этом году, он заявил, что «абсолютно не слышит слова "победа" из уст руководства Украины последние полгода».

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      Валентин Карант
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