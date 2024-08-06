Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 6 августа 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ объяснил желание Зеленского заключить мир

Генерал Кривонос: Зеленский не говорит о победе Украины из-за ее невозможности

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Власти Украины хотят заключить мирное соглашение, поскольку не верят в победу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке основы для окончания конфликта в этом году, он заявил, что «абсолютно не слышит слова "победа" из уст руководства Украины последние полгода».

При этом Кривонос указал на территориальные потери республики, выразив мнение о невозможности Киева вернуть утраченное. «Подозреваю, что нас сливают, мягко говоря», — подытожил генерал.

Ранее Зеленский назвал главной потребностью Украины окончание конфликта, подчеркнув, что сделать это необходимо на справедливых условиях и как можно скорее.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны раскрыли подробности попытки ВСУ прорвать границу России

      Россиянам начали поступать звонки от «спецслужб» о скором захвате Курской АЭС

      Спрос на планшеты вырос

      Шеф-повар усомнился в качестве ингредиентов и стал добавлять в блюда лекарства от диареи

      13 человек пострадали в ДТП с маршруткой на российской трассе

      В МИД России назвали некорректными публикации СМИ о подготовке покушения на Путина

      Украинских военных приговорили к 15 годам за обстрелянный мост в Мариуполе

      Власти Курской области сообщили об увеличении числа раненных при атаках ВСУ жителей

      Поставки российских товаров в США сократились более чем вдвое

      Раскрыты подробности жизни голливудского актера после обвинений в каннибализме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше