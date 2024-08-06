Генерал Кривонос: Зеленский не говорит о победе Украины из-за ее невозможности

Власти Украины хотят заключить мирное соглашение, поскольку не верят в победу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке основы для окончания конфликта в этом году, он заявил, что «абсолютно не слышит слова "победа" из уст руководства Украины последние полгода».

При этом Кривонос указал на территориальные потери республики, выразив мнение о невозможности Киева вернуть утраченное. «Подозреваю, что нас сливают, мягко говоря», — подытожил генерал.

Ранее Зеленский назвал главной потребностью Украины окончание конфликта, подчеркнув, что сделать это необходимо на справедливых условиях и как можно скорее.