Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:44, 9 августа 2024Экономика

Глава Russ рассказал о проблеме Wildberries

Глава Russ Мирзоян: Wildberries необходим более системный подход в управлении

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Принцип управления Wildberries был актуален некоторое время назад, но в данный момент бизнес требует более системного подхода. О проблеме маркетплейса рассказал в интервью РБК исполнительный директор Russ и генеральный директор юрлица объединенных компаний, ООО «РВБ», Роберт Мирзоян.

О том, что философия управления Wildberries была «стартаповской», заявила и основательница компании, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук. Мирзоян назвал такой подход правильным на первоначальном этапе развития бизнеса. Однако сейчас, учитывая значение Wildberries в экономике, необходимы системные подходы к бизнес-процессам, добавил глава Russ.

Материалы по теме:
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры. Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры.Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
14 июля 2024
Богатейшая женщина России разводится и делит Wildberries. На что рассчитывает ее муж и почему он обратился к Кадырову?
Богатейшая женщина России разводится и делит Wildberries.На что рассчитывает ее муж и почему он обратился к Кадырову?
24 июля 2024

Бакальчук объяснила, что при удвоении оборота компании нельзя просто построить больше складов, закупить больше автомобилей для доставки и нанять дополнительный персонал. Она подчеркнула важность перестройки всех процессов, так как бесконтрольный рост без грамотной системы управления приведет к развалу бизнеса. «Это как сырой непропеченный пирог. Нам было тяжело это переварить», — заявила предпринимательница.

Ранее муж Татьяны Бакальчук Владислав заявил об угрозе отстранения супруги от управления компанией братьями Леваном и Робертом Мирзоянами. «Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — предрек он. По мнению Бакальчука, семейный бизнес находится «в руках недобросовестных партнеров».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин повысил пенсии некоторым категориям россиян. Кого коснутся изменения?

      Граффити Бэнкси похитили с улицы Лондона

      В США сообщили об участии «Грузинского легиона» в атаке ВСУ на Курскую область

      Отток капитала из России замедлился

      В отношении россиянина завели дело за поджог возлюбленной во время ссоры

      На западе Украины начали демонтаж мемориала в честь Великой Отечественной войны

      В ЛНР сообщили об оттеснении ВСУ за пределы региона на одном из участков фронта

      Застрявшим в Анапе россиянам раскрыли способы выбраться с курорта

      Верующая сообщила о чуде со статуей Девы Марии

      «Калашников» сообщил о завершении научно-исследовательских работ над экипировкой с ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше