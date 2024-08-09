Глава Russ рассказал о проблеме Wildberries

Глава Russ Мирзоян: Wildberries необходим более системный подход в управлении

Принцип управления Wildberries был актуален некоторое время назад, но в данный момент бизнес требует более системного подхода. О проблеме маркетплейса рассказал в интервью РБК исполнительный директор Russ и генеральный директор юрлица объединенных компаний, ООО «РВБ», Роберт Мирзоян.

О том, что философия управления Wildberries была «стартаповской», заявила и основательница компании, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук. Мирзоян назвал такой подход правильным на первоначальном этапе развития бизнеса. Однако сейчас, учитывая значение Wildberries в экономике, необходимы системные подходы к бизнес-процессам, добавил глава Russ.

Бакальчук объяснила, что при удвоении оборота компании нельзя просто построить больше складов, закупить больше автомобилей для доставки и нанять дополнительный персонал. Она подчеркнула важность перестройки всех процессов, так как бесконтрольный рост без грамотной системы управления приведет к развалу бизнеса. «Это как сырой непропеченный пирог. Нам было тяжело это переварить», — заявила предпринимательница.

Ранее муж Татьяны Бакальчук Владислав заявил об угрозе отстранения супруги от управления компанией братьями Леваном и Робертом Мирзоянами. «Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — предрек он. По мнению Бакальчука, семейный бизнес находится «в руках недобросовестных партнеров».