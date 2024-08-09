Группа детей разбила три автомобиля в российском регионе и попалась полиции

В Арзамасе полиция установила личности детей, разбивших на улице три автомобиля

Сотрудники правоохранительных органов установили личности несовершеннолетних, которые разбили три автомобиля в Арзамасе и один из них подожгли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по Нижегородской области.

Участникам погрома – от 8 до 14 лет. С ними и их родителями проведены профилактические беседы. Полицейские проводят проверку.

Как уточняет агентство, накануне один из местных телеканалов показал видео, на котором группа детей разбивала стекла и фары припаркованных на улице машин. Они также вытаскивали из салона вещи и поджигали их.

Ранее следователи установили личности подростков-мигрантов из «шариатского патруля», которые нападали на сверстников и прохожих в Мытищах и снимали свои похождения на видео. По некоторым данным, все фигуранты родом из Таджикистана.