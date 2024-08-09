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18:21, 9 августа 2024Забота о себе

Худеющих людей призвали включить в рацион один продукт для контроля аппетита

Диетолог Бурляева призвала худеющих людей есть семгу для контроля аппетита

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Худеющим людям стоит включить в рацион семгу, посоветовала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» Екатерина Бурляева. Об этом она заявила в разговоре с агентством «Москва».

Специалистка призвала при похудении чаще есть семгу, так как с 100 граммах этого продукта содержится суточная норма хрома, который необходим для контроля аппетита. Также эта рыба богата селеном, необходимым для здоровья щитовидной железы и синтеза тестостерона, который, в свою очередь, способствует похудению, добавила диетолог.

В то же время Бурляева обратила внимание, что ежедневно можно употреблять в пищу не более двух кусочков семги, так как она высококалорийна и сочетать ее лучше с овощами.

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      Вера Владзиевская
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