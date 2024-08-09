Худеющих людей призвали включить в рацион один продукт для контроля аппетита

Диетолог Бурляева призвала худеющих людей есть семгу для контроля аппетита

Худеющим людям стоит включить в рацион семгу, посоветовала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» Екатерина Бурляева. Об этом она заявила в разговоре с агентством «Москва».

Специалистка призвала при похудении чаще есть семгу, так как с 100 граммах этого продукта содержится суточная норма хрома, который необходим для контроля аппетита. Также эта рыба богата селеном, необходимым для здоровья щитовидной железы и синтеза тестостерона, который, в свою очередь, способствует похудению, добавила диетолог.

В то же время Бурляева обратила внимание, что ежедневно можно употреблять в пищу не более двух кусочков семги, так как она высококалорийна и сочетать ее лучше с овощами.

Ранее диетолог Марьяна Джутова рассказала, что суши и роллы с красной рыбой благотворно влияют на нервную систему и способствуют укреплению иммунитета. Она объяснила, что рыба содержит полезные жирные кислоты, богата белком, фосфором, натрием, цинком, селеном, витаминами А, Е, D и группы В.