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00:10, 9 августа 2024Наука и техника

Стартовало производство iPhone 16

ET News: Apple запустила массовое производство iPhone 16, анонс — в сентябре

Кадр: DrTech / YouTube

Американская компания Apple запустила массовое производство смартфонов серии iPhone 16, чтобы анонсировать устройства в сентябре. Об этом сообщает корейское издание ET News.

По информации источников медиа, южнокорейские партнеры компании — Samsung Display и LG Display — расширили производство OLED-панелей. Журналисты медиа отметили, что этот шаг может точно указывать на то, что Apple потребовалось большое количество передних панелей для сборки экранов новых iPhone.

Ожидается, что Apple выпустит 90 миллионов новых телефонов. При этом Samsung Display и LG Display предоставят корпорации 120 миллионов панелей. Большую часть заказа — 80 миллионов OLED-панелей — выполнит Samsung Display. Также за некоторую долю поставок отвечает компания BOE, панели которой в настоящий момент проверяет Apple перед запуском производства.

В заключении авторы ET News отметили, что старт массового производства означает, что американский IT-гигант намерен анонсировать новые гаджеты точно в срок. Apple собирается представить iPhone 16 в сентябре.

Ранее журналисты издания 9to5Mac на основе утечек и прошлых данных предсказали дату презентации iPhone 16. По мнению специалистов, новые смартфона анонсируют 10 сентября.

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      Андрей Ставицкий
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