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12:53, 9 августа 2024Мир

Израиль начал операцию в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом говорится в официальном Telegram-канале израильской армии.

«После получения разведданных, указывающих на присутствие террористов и террористической инфраструктуры в районе Хан-Юниса на юге Газы, и в рамках усилий по ослаблению возможностей террористических организаций по всему сектору Газа, поскольку они пытаются перегруппироваться, 98-я дивизия ЦАХАЛ начала оперативную деятельность в районе Хан-Юниса», — отмечается в публикации.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, израильские военные уже нанесли удары по более чем 30 объектам, включая склады с оружием.

7 августа Армия обороны Израиля сообщила о новых ударах по Ливану. В результате удара был ликвидирован боевик «Хезболлы» Хасан Фарес Джоши, который командовал противотанковым подразделением.

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      Лина Пивоварова
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