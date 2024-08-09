Липецкий губернатор сообщил о пострадавших при атаке украинских БПЛА

Липецкий губернатор Артамонов: при атаке дронов ВСУ пострадали шесть человек

По предварительной информации, в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Липецкой области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram.

По его словам, пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка. Глава области отметил, что в Липеецке и Липецком муниципальном округе сохраняется красный уровень угрозы.

Ранее Артамонов сообщил, что в зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попали 416 домовладений. В эвакуируемых населенных пунктах выставляют посты для охраны домов и имущества. На подъездных дорогах размещают автоинспекцию, движение транспорта ограничено.

«Массированная атака» ВСУ на Липецк произошла в ночь на 9 августа.