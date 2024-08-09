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05:56, 9 августа 2024Россия

Названо количество попавших в зону эвакуации домовладений в Липецком округе

Губернатор Артамонов: в Липецке под эвакуацию попали 416 домов из-за атаки БПЛА

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попали 416 домовладений. Такое число назвал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram.

«В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни», — отметил он. По словам главы региона, во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. В эвакуируемых населенных пунктах выставляют посты для охраны домов и имущества. На подъездных дорогах размещают автоинспекцию, движение транспорта ограничено.

Ведется подомовой обход. В то же время Артамонов отметил, что некоторые жители решили не покидать дома и укрыться в подвалах.

В ночь на пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили «массированную атаку» на Липецк. Один из беспилотников, упавших на территории Липецкой области, повредил объект энергетической инфраструктуры. Также на территории региона произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

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      Марина Совина
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