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19:34, 9 августа 2024Наука и техника

Apple впервые за 14 лет обновит свой самый дешевый компьютер

Apple обновит Mac mini, который получит процессор M4 и компактные размеры

Фото: Matúš Gocman / Unsplash

Корпорация Apple выпустит компактную версию настольного компьютера Mac mini. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Медиа сослалось на отчет инсайдера Марка Гурмана. По информации специалиста, до конца года Apple представит обновленную версию Mac mini, который считается самым дешевым компьютером бренда. Актуальная цена устройства в США начинается с 599 долларов, или около 52 тысяч рублей. Стоимость новой модели не раскрывается.

По данным инсайдера, девайс получит процессор M4 и новый дизайн. Так, по размерам компьютер будет сравним с телевизионной приставкой Apple TV. Журналисты ArsTechnica отметили, что аппарат серьезно обновят впервые с 2010 года, то есть 14 лет спустя после выпуска компьютера в цельнометаллическом корпусе unibody.

Также устройство выйдет минимум с тремя разъемами USB-C для подключения аксессуаров. Актуальный Mac mini имеет два порта USB-A. Кроме того, девайс с процессором M4 будет оснащен интерфейсом HDMI для подключения монитора и сетевым разъемом.

Первый Mac mini был представлен в январе 2005 года, актуальная модель появилась в начале 2023 года. Девайс считается самым доступным компьютером от Apple, но для его работы необходимо докупить монитор, клавиатуру и мышь.

В начале августа корпорация Apple прекратила продажи своего CD-дисковода для компьютеров. В настоящий момент все актуальные компьютеры американского бренда не имеют встроенного дисковода.

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      Андрей Ставицкий
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