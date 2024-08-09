Раскрыты свойства экстремальной нейтронной звезды

Изучена нейтронная звезда Swift J1818.0-1607 с экстремальным магнитным полем

Международная группа астрономов изучили магнитар Swift J1818.0-1607 и раскрыли его ключевые свойства. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Магнитар Swift J1818.0-1607 представляет собой быстро вращающуюся нейтронную звезду с экстремально сильным магнитным полем, которая образовалась в результате вспышки сверхновой. Swift J1818.0-1607 является самым молодым и быстро вращающимся магнитаром из известных на сегодняшний день с периодом вращения 1,36 секунды.

Астрономы использовали антенную решетку со сверхдлинными базами (VLBA) Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO). В течение трех лет они проводили наблюдения за положением и скоростью Swift J1818.0-1607 с помощью метода параллакса. Этот метод позволяет точно определить расстояние до объекта, используя видимое смещение его положения относительно далеких фоновых объектов.

Скорость в астрономии описывается с помощью двух компонент. Радиальная скорость показывает, насколько быстро объект движется вдоль радиуса галактики. Поскольку Swift J1818.0-1607 расположен по другую сторону центрального утолщения галактики, очень трудно точно определить его радиальную скорость. Легче определить поперечную скорость, иногда называемая пекулярной скоростью, поскольку ее вектор перпендикулярен плоскости галактики.

Оказалось, что параллакс Swift J1818.0-1607 является одним из наименьших среди всех известных нейтронных звезд, что говорит о его относительно близком расположении к Земле — около 22 тысячи световых лет. Его поперечная скорость также оказалась наименьшей среди всех магнитаров.

Астрономы отмечают, что яркое рентгеновское излучение магнитара требует механизма чрезвычайно высокого оттока энергии, который, вероятно, связан с быстрым затуханием его магнитного поля. Этот процесс указывает на короткую продолжительность жизни магнитаров по сравнению с другими нейтронными звездами, такими как пульсары.

Полученные данные являются дополнительным подтверждением гипотезы, что магнитары формируются в условиях, отличных от тех, в которых возникают пульсары. Эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований для лучшего понимания механизмов, приводящих к образованию магнитаров, пульсаров и обычных нейтронных звезд.