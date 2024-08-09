Минобороны России показало кадры удара по польской гаубице Krab в Курской области

Минобороны России опубликовало видео поражения САУ Krab в Курской области

Минобороны России показало видео поражения польской самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), в приграничном районе Курской области. Запись ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах объективного контроля видно, как экипаж пытается замаскировать гаубицу в густых деревьях лесополосы, когда по установке наносится точечный удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». После чего заметна вспышка и поднимающийся в небо дым.

Ранее Минобороны показало кадры удара по живой силе ВСУ с воздуха. На записи видно, как российский беспилотник сбрасывает на бойцов ВСУ несколько боеприпасов. В ведомстве заявили об уничтожении целей.

Утром 6 августа Украина атаковала город Суджа Курской области. После этого бойцы ВСУ при поддержке танков и боевых бронемашин начали штурм государственной границы, проникнув на территорию России. Жители приграничных районов вынуждены уезжать вглубь региона или за его пределы. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.