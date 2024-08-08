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18:53, 8 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры удара российского беспилотника по бойцам ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео удара по живой силе ВСУ с БПЛА в Курской области

Минобороны России показало кадры поражения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На записи, сделанной средствами объективного контроля, видно, как российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбрасывает боеприпасы на группу укрывающихся в лесополосе бойцов ВСУ. В ведомстве заявили, что цели уничтожены.

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Район уничтожения живой силы ВСУ и другие подробности удара в Минобороны не раскрыли.

Ранее ведомство показало видео поражения полевого боекомплекта ВСУ под Курском. На записи было показано, как российские военные наносят удар по цели с помощью расчета гаубицы Д-30.

8 августа также появились кадры удара по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области экипажами самолетов оперативно-тактической авиации, в том числе авиационными бомбами ФАБ-500.

Утром 6 августа Украина атаковала город Суджа Курской области. После этого бойцы ВСУ при поддержке танков и боевых бронемашин начали штурм государственной границы России. 7 и 8 августа бои продолжились. По данным Минобороны России, за минувшие сутки Киев потерял на курском направлении до 400 военных.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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