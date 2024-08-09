Минобороны заявило об уничтожении семи украинских морских дронов в Черном море

Минобороны России: в Черном море уничтожили семь беспилотных катеров ВСУ

В ночь с 8-го на 9 августа в Черном море уничтожили семь беспилотных катеров Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Беспилотные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Черном море дежурными огневыми средствами. Морские дроны направлялись в сторону Крыма.

Три безэкипажных катера уничтожили у Севастополя, сообщал глава города Михаил Развожаев. Атаку, по данным главы города, отразили силы Черноморского флота (ЧФ), противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Гражданские объекты, предварительно, не пострадали.

Ночью ВСУ также выпустили 75 дронов по семи регионам России. Силы ПВО уничтожили 26 дронов над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, 7 — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской, 1 — над Орловской областью, 5 — над Крымом и еще 8 над акваторией Черного моря.