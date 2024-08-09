Молодые россияне изменили отношение к автокредитам

НБКИ: россияне в возрасте до 30 лет стали чаще брать автокредиты

Во II квартале 2024 года в России выросла доля россиян в возрасте до 30 лет, взявших кредит на приобретение автомобиля. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если в I квартале доля таких граждан составляла 15,1 процента, то во II — уже 16,8 процента. При этом снизилась доля тех, кто получает такой заем в возрасте от 40 до 50 лет, а также от 30 до 40 лет. Впрочем, последняя категория все равно остается самой массовой. На нее приходится 33,6 процента.

Ранее сообщалось, что в России ставки банков по автокредитам выросли до 30 процентов годовых. Однако жители РФ все равно попытаются приобрести машину в ближайшее время, оформив такой заем, так как опасаются, что из-за грядущего увеличения утильсбора цены на автомобили сильно вырастут.

По сравнению с последним месяцем весны в июне 2024 года средний размер автокредита увеличился на четыре процента, до 1,47 миллиона рублей.