Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 9 августа 2024Экономика

Молодые россияне изменили отношение к автокредитам

НБКИ: россияне в возрасте до 30 лет стали чаще брать автокредиты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во II квартале 2024 года в России выросла доля россиян в возрасте до 30 лет, взявших кредит на приобретение автомобиля. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если в I квартале доля таких граждан составляла 15,1 процента, то во II — уже 16,8 процента. При этом снизилась доля тех, кто получает такой заем в возрасте от 40 до 50 лет, а также от 30 до 40 лет. Впрочем, последняя категория все равно остается самой массовой. На нее приходится 33,6 процента.

Ранее сообщалось, что в России ставки банков по автокредитам выросли до 30 процентов годовых. Однако жители РФ все равно попытаются приобрести машину в ближайшее время, оформив такой заем, так как опасаются, что из-за грядущего увеличения утильсбора цены на автомобили сильно вырастут.

По сравнению с последним месяцем весны в июне 2024 года средний размер автокредита увеличился на четыре процента, до 1,47 миллиона рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Стало известно о неготовности армий Восточной Европы к войне

      Влияние СВО на гонорар Шевчука оценили

      Состояние самой богатой семьи Индии сравнили с ВВП страны

      Москвичам пообещали сентябрьские холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше