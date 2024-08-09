Москвичам пообещали радиационный туман

Эксперт Цыганков: москвичи смогут увидеть радиационный туман в ближайшие дни

Москвичи смогут увидеть радиационный туман в ближайшие дни. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В столичном регионе ночи сейчас холодные стали — плюс 12-16 градусов тепла, а в ближайшие понедельник и вторник будет еще холоднее — по ночам до плюс 9 в области, до плюс 12 градусов — в Москве, есть условия для образования радиационного тумана», — прокомментировал он.

По словам эксперта, радиационный туман будет точечным и не накроет всю столицу. Туман, возможно, появится уже утром в субботу, 10 августа. Также его можно будет наблюдать на протяжении всей предстоящей недели.

Радиационные туманы случаются, когда погода похожа на осеннюю — после холодной ночи наступает теплый день, на рассвете достигается точка росы, затем выходит солнце и туман рассеивается. Опасен такой туман в пригородах, поскольку он может затруднять автомобильное движение. Также радиационные туманы можно наблюдать вечером, например, когда прошел дождь, из-за чего возникла повышенная влажность, затем облака рассеялись и температура резко падает на закате. Такой туман может простоять всю ночь и рассеяться после восхода солнца.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предсказал в столице в ближайшие дни похолодание с температурами, больше похожими на сентябрьские.