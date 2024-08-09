Музей купил трусы женщины-маньяка за 271 тысячу рублей ради выставки

Британский музей купил трусы серийной убийцы Роуз Уэст за 271 тысячу рублей

Британский музей тру-крайма купил трусы женщины-маньяка Роуз Уэст за 2,5 тысячи фунтов стерлингов (271 тысячу рублей) ради выставки. Об этом пишет Metro.

Роуз Уэст и ее муж Фред Уэст орудовали в Великобритании с 1973 по 1987 год. Известно, что они запытали как минимум девять женщин. Пару арестовали в 1994 году. В следующем году Фреда не стало, а 70-летняя Роуз до сих пор находится за решеткой.

Куратор музея Джоэл Григгс рассказал, что впервые увидел нижнее белье женщины в руках работника тюрьмы Бронзфилда, где Роуз сидела до 2008 года. Мужчина вытащил ее трусы из корзины для белья и планировал их недорого продать. Тогда Григгс отказался от предложения. Позже белье Роуз было выставлено на аукционе eBay, однако объявление удалили за нарушение правил.

По словам Григгса, он вновь задумался о покупке трусов Роуз, когда музею тру-крайма исполнилось десять лет. Он связался с тем же тюремщиком, который к тому времени вышел на пенсию, и приобрел будущий экспонат за крупную сумму денег. Григгс отметил, что нижнее белье женщины-маньяка может казаться совершенно обычной вещью, но эта обыкновенность и представляет особый интерес.

Ранее сообщалось, что жительница США, которая встречалась с известным маньяком Брюсом Линдалом, рассказала о его странном поведении. «Брюс очень легко выходил из себя, когда я говорила ему нет. Он был очень, очень вспыльчивый», — призналась она.

