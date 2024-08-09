Мужчина украл личные вещи купавшихся в море туристов и потребовал за них выкуп

The Olive Press: мужчина украл вещи туристов на пляже Испании и потребовал выкуп

Мужчина украл личные вещи купавшихся в море в Испании туристов и потребовал заплатить за похищенное выкуп. Об этом сообщает The Olive Press.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже в городе Аликанте. 30-летний гражданин Марокко схватил вещи двух человек на пляже и убежал. Заметившие это туристы последовали за вором и догнали его. Однако преступник не стал сдаваться и потребовал заплатить за украденное. Затем он напал на отдыхающих с острым предметом.

В результате пострадавшие получили травмы лица. Марокканец был задержан полицией.

Ранее карманник-рецидивист украл у иностранных посетителей музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге 70 тысяч рублей и попал на записи с камер видеонаблюдения. На кадрах из музея видно, как мужчина вплотную подходит к незнакомцам на входе.