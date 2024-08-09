На Украине назвали условие для принятия решения об изменении границ

Подоляк: решение об изменении границ Украины может быть принято на референдуме

Решение об изменении границ Украины может быть принято только на референдуме, но на это никто не пойдет. Такое условие назвал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Die Welt.

«Ни президент, ни премьер-министр, ни парламент не могут принимать решения, затрагивающие территориальную целостность. Такие решения могут приниматься только путем референдума», — сказал он.

При этом, по его словам, ни одно решение не будет предусматривать уступку территорий. Подоляк отметил, что на это никто не согласится. Как утверждает советник главы офиса президента Украины, только устанавливающее территориальную целостность международное право может стать основой для переговоров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский допустил отказ от возврата границ 1991 года военным путем. При этом, по его мнению, справедливым миром для Украины станет восстановление ее «территориальной целостности».