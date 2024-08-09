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18:26, 9 августа 2024Экономика

На Украине спрогнозировали заметное подорожание хлеба

Глава «Киевхлеб» Дученко: хлеб на Украине в августе подорожает на 10-20 %

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В августе 2024 года стоимость хлеба на Украине может увеличиться на 10-20 процентов на фоне роста цен на электроэнергию. Такой прогноз дал президент Всеукраинской ассоциации пекарей, глава компании «Киевхлеб» Юрий Дученко. Его слова приводит РИА Новости.

Повышение стоимости хлеба он назвал «вынужденным шагом» для местных пекарей. Подобная мера, как уточнил Дученко, позволит им продолжать работать. При этом ассортимент хлебобулочной продукции некоторых местных заводов уже начал сокращаться на фоне новых тарифов на свет, посетовал глава ассоциации.

В случае же дальнейшего повышения стоимости электроэнергии Дученко спрогнозировал нехватку подобной продукции на Украине. «Если такими темпами будет продолжаться, в сентябре прогнозируется дефицит хлебобулочной продукции», — резюмировал директор «Киевхлеб».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к середине июня 2024 года в стране было уничтожено в общей сложности 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. В Киевской школе экономики оценили ущерб местной энергоинфраструктуре более чем в 56 миллиардов долларов. Для ввода в эксплуатацию выведенных из строя энергетических мощностей, как отметил Зеленский, у руководства страны есть «четкий план», однако не стал раскрывать его деталей.

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