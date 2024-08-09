На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание

ГУ МЧС по Липецкой области: на военном аэродроме произошло возгорание

На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по российскому региону.

В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась атаке украинских беспилотников. Прилет дронов привел к детонации взрывоопасных объектов.

Один из беспилотников, упавших на территории региона, повредил объект энергетической инфраструктуры. В результате случившегося возникли нарушения электроснабжения. Позднее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинформировал, что на территории региона произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.