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05:51, 9 августа 2024Россия

На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание

ГУ МЧС по Липецкой области: на военном аэродроме произошло возгорание

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по российскому региону.

В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась атаке украинских беспилотников. Прилет дронов привел к детонации взрывоопасных объектов.

Один из беспилотников, упавших на территории региона, повредил объект энергетической инфраструктуры. В результате случившегося возникли нарушения электроснабжения. Позднее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинформировал, что на территории региона произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

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      Маргарита Пименова
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