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13:46, 9 августа 2024Культура

Николаса Кейджа хотели пригласить в «Дэдпула и Росомаху»

Николас Кейдж мог сняться в «Дэдпуле и Росомахе» в роли Призрачного гонщика

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Актер Николас Кейдж мог появиться в роли супергероя в главном хите этого года — фильме «Дэдпул и Росомаха». Об этом изданию Variety сообщил Райан Рейнольдс.

По словам исполнителя главной роли в марвеловском фильме, создатели картины обсуждали с Кейджем его возможное появление в роли Призрачного гонщика, которого актер ранее играл в одноименной экранизации. Однако дальше обсуждения дело так и не зашло.

«Я совершенно точно знаю, что они обсуждали детали проекта. Да, но... увы» — заявил Рейнольдс.

Ранее стало известно, что «Дэдпул и Росомаха» заработал в прокате больше, чем фильм «Страсти Христовы», став самой кассовой картиной с рейтингом 18+.

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      Андрей Шеньшаков
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