Обыски в московском хостеле с 400 иностранцами попали на видео

СК показал кадры обысков в хостеле «Три звезды» с 400 иностранцами

Обыски в московском хостеле «Три звезды», откуда сотрудники правоохранительных органов забрали почти 400 иностранцев для проверки, попали на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал столичный главк Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как полицейские заходят внутрь здания хостела, в то время как иностранные граждане стоят вдоль стены с поднятыми руками. Силовики осматривают помещения, а затем сопровождают его жильцов на улицу.

Об обысках в хостеле на юго-западе Москвы стало известно 9 августа. По данным СК, следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества. В настоящее время 391 иностранца из «Трех звезд» доставляют в правоохранительные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможной причастности к другим правонарушениям.

Руководство и администрацию хостела также доставили в СК для проведения следственных действий.

