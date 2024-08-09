Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 9 августа 2024Экономика

Перечислены популярные у российских подростков профессии

РИА Новости: подростки хотят работать копирайтерами и фотографами

Фото: Unsplash

В июле 2024 года российские подростки в возрасте от 14 до 16 лет чаще всего соглашались работать менеджерами по работе с клиентами. Об этом сообщили РИА Новости.

Спрос на эту профессию среди подростков за год вырос вдвое. Заработная плата составляет от 20 до 90 тысяч рублей. Кроме того, школьники часто готовы идти в копирайтеры (заработная плата 40-70 тысяч рублей), контент-менеджеры (зарплата 30-80 тысяч рублей), фотографы (зарплата 30-110 тысяч) и операторы колл-центров (зарплата 30-80 тысяч).

Ранее сообщалось, что в России меньше всего получают дворники, уборщики, воспитатели, няни и учителя. Кроме того, в список профессий с наиболее низкими зарплатами также вошли артист, психолог, охранник и кассир-операционист.

Если говорить о рабочих специальностях, то самые высокие оклады обещают водителям-дальнобойщикам. Кроме того, на большие зарплаты могут рассчитывать сверловщики, фрезеровщики и токари.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Стало известно о неготовности армий Восточной Европы к войне

      Влияние СВО на гонорар Шевчука оценили

      Состояние самой богатой семьи Индии сравнили с ВВП страны

      Москвичам пообещали сентябрьские холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше