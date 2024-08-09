Перечислены популярные у российских подростков профессии

РИА Новости: подростки хотят работать копирайтерами и фотографами

В июле 2024 года российские подростки в возрасте от 14 до 16 лет чаще всего соглашались работать менеджерами по работе с клиентами. Об этом сообщили РИА Новости.

Спрос на эту профессию среди подростков за год вырос вдвое. Заработная плата составляет от 20 до 90 тысяч рублей. Кроме того, школьники часто готовы идти в копирайтеры (заработная плата 40-70 тысяч рублей), контент-менеджеры (зарплата 30-80 тысяч рублей), фотографы (зарплата 30-110 тысяч) и операторы колл-центров (зарплата 30-80 тысяч).

Ранее сообщалось, что в России меньше всего получают дворники, уборщики, воспитатели, няни и учителя. Кроме того, в список профессий с наиболее низкими зарплатами также вошли артист, психолог, охранник и кассир-операционист.

Если говорить о рабочих специальностях, то самые высокие оклады обещают водителям-дальнобойщикам. Кроме того, на большие зарплаты могут рассчитывать сверловщики, фрезеровщики и токари.